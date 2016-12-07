В Париже из-за высокого уровня загрязнения воздуха ограничили движение транспорта

Во вторник, 6 декабря, передвигаться по улицам было разрешено только транспортным средствам с четными номерами. В среду настала очередь автомобилей с нечетными номерами.

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В Париже в четвертый раз за последние 20 лет движение машин является поочередным, сообщает Euronews.

#Paris aujourd'hui. La preuve de la nécessité de réduire la place de la voiture en centre-ville #pollutionpic.twitter.com/R10Tdu4o2Y — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 6, 2016

Напомним, уровень содержания углекислого газа в атмосфере Земли в 2015 году впервые за время наблюдений достиг критической отметки в 400 частей на миллион.