В Индийском океане ученые обнаружили "мертвую зону"

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Площадь обнаруженной учеными мертвой зоны составляет 60 тысяч квадратных километров, глубина расположения — от 100 до 400 метров. В этих пространствах кислорода примерно в десять тысяч раз меньше, чем в насыщенных воздухом приповерхностных слоях океана.

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Глобальное потепление, как заметили ученые, приводит к расширению мертвых зон в мировом океане. То, что побережье Бенгальского залива окружено высокой плотностью населения, как полагают авторы исследования, только ускоряет темпы расширения мертвых зон — в воду из удобрений, используемых в сельском хозяйстве, попадает много азота.

Аналогичные мертвые зоны ранее обнаружены у западных берегов Северной и Южной Америки, Намибии и у западного побережья Индии в Аравийском море. В этих водах практически нет микроорганизмов, способных усваивать азот — один из главных элементов жизни.