Спутниковые снимки показали процесс исчезновения лесов Карпат (фото)
09:37, 05 декабря 2016Экология
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Наиболее активно процесс вырубки лесов Карпат длится последние три года.
На снимках видно, как изменяется поверхность земля / скриншот
Фото со спутника показали процесс исчезновения лесов Карпат. В соответствии с фотографиями сервиса Timelaps от Google можно проследить за изменениями, которые происходят в горах Карпат, передают «Inforesist».
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В частности, с помощью сервиса можно увидеть, как выглядела Земля несколько лет назад и сравнить с настоящим.
Судя по фото, наиболее активно процесс вырубки лесов Карпат длится последние три года.
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