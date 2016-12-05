Спутниковые снимки показали процесс исчезновения лесов Карпат (фото)

Фото со спутника показали процесс исчезновения лесов Карпат. В соответствии с фотографиями сервиса Timelaps от Google можно проследить за изменениями, которые происходят в горах Карпат, передают «Inforesist».

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В частности, с помощью сервиса можно увидеть, как выглядела Земля несколько лет назад и сравнить с настоящим.

Судя по фото, наиболее активно процесс вырубки лесов Карпат длится последние три года.