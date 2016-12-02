В Днепре на 144 домах установят солнечные батареи

На сессии 1 декабря недавно созданный в горсовете департамент инновационного развития представил свой основной рабочий документ – Целевую программу энергосбережения и энергоэффективности на 2017-2021 годы.

Это вторая по величине программа горсовета, пишет "Днепр.Главное". Читайте такжеКабмин снизил стоимость аренды госимущества в Чернобыльской зоне Самой инновационной частью программы можно считать установку солнечных батарей для выработки электроэнергии в 144 домах города. На их закупку и установку потратят 52 млн грн.

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