В Днепре на 144 домах установят солнечные батареи
16:19, 02 декабря 2016Экология
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На сессии 1 декабря недавно созданный в горсовете департамент инновационного развития представил свой основной рабочий документ – Целевую программу энергосбережения и энергоэффективности на 2017-2021 годы.
Иллюстрация / REUTERS
Это вторая по величине программа горсовета, пишет "Днепр.Главное".
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Самой инновационной частью программы можно считать установку солнечных батарей для выработки электроэнергии в 144 домах города. На их закупку и установку потратят 52 млн грн.
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