Мэры четырех столиц договорились о запрете дизельных автомобилей

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Вместо этого они обещали поощрять использование альтернативных транспортных средств - электромобилей, гибридных и водородных автомобилей.

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Также мэры обещали развивать прогулочные зоны в городах и велосипедную инфраструктуру.

В Мехико также обещали дальше развивать общественный транспорт.

Эти обещания мэры сделали в Мехико, где проходит встреча лидеров мировых городов.

В последние время дизельные автомобили подвергаются критики из-за ущерба, который они наносят качеству воздуха и здоровью людей.

В результате работы дизельных двигателей выделяются взвешенные частицы, которые проникают в легкие и могут вызывать болезни сердечно-сосудистой системы.