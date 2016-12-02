Мэры четырех столиц договорились о запрете дизельных автомобилей

08:51, 02 декабря 2016
Экология
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Мэры Афин, Мадрида, Парижа, а также Мехико договорились о том, что они запретят к 2025 году дизельные автомобили и грузовики.

Предрождественский Париж / REUTERS

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Вместо этого они обещали поощрять использование альтернативных транспортных средств - электромобилей, гибридных и водородных автомобилей.

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Также мэры обещали развивать прогулочные зоны в городах и велосипедную инфраструктуру.

В Мехико также обещали дальше развивать общественный транспорт.

Эти обещания мэры сделали в Мехико, где проходит встреча лидеров мировых городов.

В последние время дизельные автомобили подвергаются критики из-за ущерба, который они наносят качеству воздуха и здоровью людей.

В результате работы дизельных двигателей выделяются взвешенные частицы, которые проникают в легкие и могут вызывать болезни сердечно-сосудистой системы.

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