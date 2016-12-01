Климат на Земле может измениться навсегда к 2050 году - ученые

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Nature, передает "Еспресо".

Отмечается, что выброс такого количества углекислого газа в атмосферу ожидается в 2050 году, что произойдет в результате повышения общей температуры всего на 1°C. Таким образом, это может привести к тому, что климатическую систему мира уже нельзя будет изменить.

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Исследователи отмечают, что такие прогнозы появились после того, как ученые начали учитывать влияние углерода, выделяющегося из почвы. Ведь, как оказалось во время этого исследования, наибольшее количество углекислого газа Земли хранится именно в почве.

В результате из-за глобального потепления живые организмы, которые находятся в почве, начинают вести себя более активно, что и приводит к выбросу углерода и, в конце концов, лишь увеличивает температуру на планете.