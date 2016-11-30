СБУ задержала одного из руководителей Госэкоинспекции Киевщины, который скрывался от следствия

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, чиновника задержали в столице в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

«В октябре 2016 года правоохранители установили, что должностные лица экоинспекции требовали от руководителя органа местного самоуправления передать земельный участок в обмен на непривлечение к административной ответственности за несанкционированный отбор воды. Земля должна была уйти в частную собственность подконтрольной злоумышленникам коммерческой структуры. Фигуранту дела, одному из руководителей госструктуры, удалось сбежать от следствия», - отмечается в сообщении.

Во время досудебного расследования оперативники СБУ установили местонахождение и задержали "чиновника-беглеца", который скрывался у родственников.

Злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Апелляционный суд города Киева принял решение об отстранении чиновника от занимаемой должности, проинформировали в СБУ.

Продолжаются следственные действия.