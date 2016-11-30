В УКРОПе заявили о необходимости сохранения моратория на экспорт леса-кругляка

Об этом говорится в заявлении «Украинского объединения патриотов – УКРОП», обнародованном на сайте политической силы.

«Подтолкнув украинцев к черте бедности тарифами и ценами на самое необходимое, власть не прекращает попыток выжать из страны последнее. Выпрашивая кредиты, наши руководители соглашаются на условия, которые в перспективе закрепят за Украиной статус сырьевого государства и приведут к сокращению рабочих мест. Речь идет не только о введении рынка земли, но и об отмене закона о запрете экспорта необработанной древесины, соавтором которого является народный депутат-укроповец Александр Дубинин. Соответствующее требование выдвигает Европейский Союз в обмен на кредит в 600 млн евро», – сказано в заявлении УКРОПа.

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Среди преимуществ моратория в партии назвали рост объемов производства деревообрабатывающей продукции на 15% в I полугодии 2016 года, стимулирование технического перевооружения отрасли, создание новых рабочих мест, уменьшение объемов вырубки лесов.

Вероятное снятие запрета на продажу за рубеж необработанного леса является недальновидным и вредным решением, которое уничтожит украинскую деревообрабатывающую промышленность, приведет к сворачиванию активности инвесторов, которые за время действия моратория вложили в оборудование для обработки древесины в 3,5 раза больше, чем до него, и увеличит риски экологического бедствия в карпатском регионе вследствие усиленной вырубки лесных насаждений, считают в УКРОПе.

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«Инициатива является абсурдной, учитывая хотя бы то, что цена условного кубического метра обработанной древесины почти в десять раз выше, чем средняя цена 1 кубического метра леса-кругляка. Очевидно, что власть имущие не заинтересованы в развитии отечественной деревообрабатывающей промышленности, которая будет наполнять государственный бюджет», – отмечают в партии.

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» требует не обменивать национальное богатство Украины на кредит, который осядет в карманах монополистов и приближенных к власти бизнесменов. Кроме того, в партии призывают увеличить штрафы за незаконную вырубку лесов и ввести налоговые и другие стимулы для технического переоснащения деревообрабатывающей промышленности, что обеспечит дополнительные рабочие места и налоговые поступления от экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.