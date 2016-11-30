ООН представит шестилетнюю стратегию по минимизации экологического вреда своей деятельности

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по полевой поддержке Атул Кхаре, выступая с лекцией в Колумбийском университете в Нью-Йорке, говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Мы видим проблемы на четырех направлениях: энергия, вода, сточные воды и утилизация отходов", - отметил Атул Кхаре.

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Говоря об энергии, он сообщил, что в течение последнего бюджетного года ООН потратила 200 млн долларов на топливо для своих генераторов по выработке электроэнергии. Объем выработанной электроэнергии в пять раз превысил потребление города Вена.

"Еще более важно добиться надлежащего обращения со сточными водами. Без сомнения вы все слышали о вспышке эпидемии холеры в Гаити после землетрясения в 2010 году. Через два дня Генеральный секретарь намерен выступить по этому вопросу перед Генеральной Ассамблеей, поэтому я не будут ничего комментировать", - заявил Атул Кхаре.

В 2011 году независимая комиссия ООН проанализировала несколько версий того, что стало источником эпидемии холеры в Гаити, и пришла к выводу, что она была вызвана патогенным штаммом, очень похожим на южно-азиатский тип, попавшим в приток реки Артибонита.

Решение о создании комиссии, объявленное в конце 2010 года, было связано с появлением в СМИ сообщений о том, что источником холеры явились, якобы, непальские миротворцы из Миссии ООН в Гаити. Члены комиссии пришли к выводу, что источником холеры "стал человек", однако эпидемия "не является результатом преднамеренных действий группы людей или отдельных лиц".

Кхаре отметил, что миротворцы могут оставить в стране добрую память о себе, причем не только в сфере миростроительства. Многие миссии ООН обсаживают свои базы деревьями, которые поглощают парниковые газы, а также активно используют возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия. Однако все это пока - отдельные случаи. В новой стратегии ООН определены общие для всех операций и миссий ООН задачи, выполнение которых позволит обеспечить максимальную эффективность при использовании ресурсов и минимизировать ущерб для экосистем и населения.

Напомним, ООН призывает государства укреплять сотрудничество в управлении водными ресурсами.