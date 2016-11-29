ЕС продолжит сотрудничество с Украиной, чтобы удачно завершить другие проекты в Чернобыле - заявление

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза, об этом говорится в совместном заявлении высокопоставленных чиновников ЕС по случаю установки нового безопасного конфайнмента над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.

«Сегодня – важный этап на длинном пути усилий, к которым прибегали Украина и международное сообщество, чтобы снова сделать Чернобыльскую АЭС безопасной для окружающей среды. Это до сих пор напоминает нам – 30 лет со времени ядерной аварии, последствия которой до сих пор испытывает на себе население Украины, Беларуси и соседних стран, – что ядерная безопасность остается крайне серьезным вопросом, который заслуживает нашего непрерывного международного внимания и действий по предотвращению каких-либо катастроф в будущем», - подчеркнули в ЕС.

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Напоминается, что новый конфайнмент является «продуктом беспрецедентных инженерно-технических работ, финансируемых Чернобыльским фондом «Укрытие», управление которым осуществляется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) от имени международных доноров».

«ЕС является крупнейшим донором этого фонда с выполненными сейчас обязательствами в отношении проектов, касающихся Чернобыля, в размере почти 750 млн евро. Наша работа также касалась социально-экономических мероприятий, направленных на улучшение условий жизни первых жертв катастрофы 1986 года, которые до сих пор страдают от значительных последствий воздействия радиоактивных веществ», - подчеркивается в заявлении.

«Европейский Союз верен идее дальнейшего улучшения ситуации с ядерной безопасностью во всем мире; ЕС будет продолжать работать с Украиной, ЕБРР, странами «Большой семерки» (G7) и другими международными донорами, чтобы гарантировать, что проекты в Чернобыле и на других участках, пораженных катастрофой, удачно завершены», - отметили в ЕС.

Заявление подписали верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, еврокомиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица и еврокомиссар по предотвращению изменений климата и энергетики Мигель Ариас Каньете.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, строительная компания Novarka, которая построила арку нового безопасного конфайнмента (НБК), завершила процесс ее надвижки и монтажа над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, который был разрушен во время катастрофы 26 апреля 1986 года.

По информации ЕБРР, который руководит фондом «Укрытие» для финансирования строительства арки и всего объекта «Укрытие», стоимость НБК составляет 1,5 млрд евро. При этом реализация всего плана мероприятий на ЧАЭС оценивается в 2,1 млрд евро.