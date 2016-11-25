Европа не собирается отказываться от раздельного сбора отходов по месту жительства граждан – эксперт

«По информации наших европейских коллег внимание к вопросам раздельного сбора и максимального вовлечения вторичного сырья в экономику приобретает главенствующую роль в связи с переходом ЕС к экономике замкнутого цикла (Circular Economy). Уже в январе Европейским Парламентом предусматривается принятие пакета Директив по экономике замкнутого цикла, после чего целевые показатели этих Директив примут законодательное завершение в законодательстве стран ЕС», - отметил он.

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Владимир Слабый также заявил, что еще в начале года состоялась специально организованная ЕС конференция по раздельному сбору, на которой пришли к выводу, что в контексте перехода ЕС к экономике замкнутого цикла раздельный сбор играет главенствующую роль в сохранении ресурсов в производительном цикле как можно дольше.

Глава «УКРПЕК», считает, что, как показывает опыт стран ЕС, только с помощью раздельного сбора в местах образования, не допуская смешивания ресурсоценных компонентов с био-отходами, обеспечивается максимальное вовлечение в экономику качественных вторичных ресурсов, которых так не хватает перерабатывающим предприятиям Украины. Для нашей страны нет другой, более эффективной альтернативы, кроме внедрения системы раздельного сбора в повседневную жизнь наших граждан. И не только потому, что Украиной приняты политические обязательства по внедрению соответствующих европейских директив, но еще и потому, что опыт европейских стран в этом направлении является самым прогрессивным в мире».

Как УНИАН уже сообщал ранее, министр заявил, что является сторонником политики создания сортировочных линий на точках удаления отходов и пояснил что, в Европе бытовые отходы сортировались дома, поскольку в то время отсутствовала специальная техника, которая позволяла бы сортировать мусор на точках удаления отходов.