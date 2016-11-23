Львов планирует купить участок для новой свалки

Львов намерен купить участок для размещения нового полигона для ТБО. Об этом сообщили в пресс-службе львовского городского совета.

Отмечается, что город хочет купить участок в пределах Львовской области площадью 25-30 га.

При этом в сообщении отмечают и условия приобретения, а именно покупка земли по рыночной цене.

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«В случае приобретения права пользования земельным участком от органов местного самоуправления – дополнительное постоянное отчисления местной общине – 50 грн. за 1т твердых бытовых отходов», - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове суд запретил горсовету вывозить отходы на Грибовичскую свалку. Львовский окружной административный суд обязал исполнительный комитет Львовского городского совета прекратить вывоз отходов на Грибовичскую свалку.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия ”Збиранка”.

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено. Подозрение в служебной халатности, что привела к гибели людей на свалке, было объявлено директору ЛКП «Збиранка», его заместителю, а также начальнику полигона твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка).