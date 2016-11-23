Более 270 природоохранных объектов Украины включили в Изумрудную сеть Европы
На прошлой неделе в Страсбурге (Франция) состоялось заседание Постоянного комитета Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания, где были утверждены перечни объектов Изумрудной сети Европы для Украины, Беларуси и Швейцарии.
Украинский перечень, который состоит из 271 природоохранного объекта площадью 6,2 млн га, получил высокую оценку и был одобрен по результатам разбирательств на международных биогеографических семинарах, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.
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Включение в перечень украинских объектов, которые составляют около 10% площади государства, придает этим территориям международный статус особого природоохранного значения. В дальнейшем должна быть создана система управления и мониторинга за редкими и исчезающими видами растений и животных.
В министерстве уверяют, что перечень является не окончательным и работа по его расширению будет продолжена.
Напомним, территория воспроизводства леса предприятиями Государственного агентства лесных ресурсов в первом полугодии 2016 года составила 44,9 тысяч гектаров или 90% от площади сплошных срубов деревьев в 2015 году.