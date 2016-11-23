Кабмин снизил стоимость аренды госимущества в Чернобыльской зоне

Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

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«Мы предлагаем внедрить понижающий коэффициент (0,15 - УНИАН) на аренду госимущества, которое находиться в Зоне. Это, с одной стороны, даст дополнительные поступления в бюджет, поскольку таких поступлений сейчас нет. С другой стороны, расходы на содержание этого имущества перейдут из расходов госбюджета в расходы арендаторов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Семерак сообщил, что китайские компании CCEC и GCL готовы инвестировать более 1 млрд долл. в течение 2017-2018 годов в проекты по развитию солнечной энергетики в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

В конце августа Госагентство по управлению зоной сообщило о намерении передать в аренду 3,38 га земли на 49 лет под строительство солнечной электростанции. Стоимость объекта аренды без учета НДС составит 6,2 млн грн. После этого агентство опубликовало презентацию разработки проекта строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне Chornobyl Solar в 10-километровой зоне АЭС на площади 2,5 тыс. га.

Согласно презентационным материалам, строить солнечные электростанции планируется в 10-километровой зоне в направлении на юг от Чернобыльской АЭС. Подготавливаемые для строительства участки расположены вблизи дорог и линий электропередач. Солнечное излучение на территории составляет 1300 кВт-ч на 1 кв. м. Отмечается, что к существующей инфраструктуре можно подключить 200 МВт генерирующих мощностей. При вложении средств в расширение инфраструктуры мощности подключения можно увеличить до 1200 МВт.