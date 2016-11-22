В Киевское водохранилище выпустили более 100 тыс. штук молоди рыбы

Киевское водохранилище мелководно и мало проточное, вода в нем хорошо прогревается солнцем, а это способствует разрастанию водной растительности. Тысячи гектаров естественных нерестилищ сегодня покрыты сплошным ковром растительности. Рыбе негде нереститься, а мальку кормиться.

По рекомендации ученых в рамках Программы "Проведение работ по воспроизводству водных биоресурсов в Киевском водохранилище на период 2016-2020 гг." Института рыбного хозяйства НААН Украины, для естественной биологической мелиорации водохранилища 21 ноября 2016 года было выпущено молодь растительноядных видов рыбы (толстолобик, белый амур, карп).

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- Сегодня было выпущено более 100 000 штук молоди растительноядных видов рыбы. Эти рыбы, поедая лишнюю водную растительность, расчистят природные нерестилища, а также очистят воду, которую Киев потребляет как питьевую - сказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков - Хоть это лишь некая часть от рекомендованного учеными количества ежегодного зарыбления растительноядных видов рыбы, но все равно сегодня - это событие в жизни Киевского водохранилища! Существует легенда, что при создании водохранилища затопили церковь. Местные жители утверждают, что каждый раз перед тем, как над водохранилищем нависает угроза, они слышат ее колокола. Сегодня они молчат. Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы колокол, предвещающий бедствие, не раздался снова над его водами.

СПРАВКА

В 2013 году за бюджетные и средства пользователей было выпущено 2 360 000 штук молоди различных видов рыб, 30% из которых были аборигенными видами рыб - щука, судак, сом, карп. Также в 2012 и 2013 годах было выпущено в Киевское водохранилище около 400 000 штук стерляди (царской рыбы). Она уже попадается в уловах. Ее отпускают, потому что она находится в Красной Книге Украины. Рыбаки уважают эту аборигенную рыбу Днепра. Для них стерлядь - символ возрождения рыбацкой славы Киевского водохранилища.

В 2014 году бюджетное зарыбление отсутствовало, а за внебюджетные средства (рыбопромышленных предприятий и общественных организаций) выпустили в Киевское водохранилище около 600 000 штук молоди рыбы.

В 2015 году за внебюджетные средства выпустили около 400 000 молоди рыбы.

В 2016 году (весна + осень) планируется за внебюджетные средства выпустить свыше 600 000 молоди рыбы.