Китай построит в Чернобыле солнечную электростанцию

Два китайских предприятия планируют построить в 30-километровой зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС, солнечную электростанцию, сообщает Deutsche Welle.

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Отмечается, что работы должны начаться в следующем году, сообщила фирма GCL System Integration Technology, которая совместно с китайским концерном China National Complete Engineering, будет реализовывать этот проект. Специалисты-техники обеих китайских компаний уже неоднократно проверяли предполагаемое место сооружения объекта.

"Мы будем стараться санировать загрязненную местность с помощью "зеленой" и возобновляемой энергетики, что приведет к значительным социальным и экономическим результатам", - заявил глава компании GCL System Integration Technology Шу Хуа. Строительство солнечной электростанции в Украине, мощностью 1 гигаватт, по его словам, является частью плана по международной экспансии китайской компании.

По данным украинского министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, китайская сторона готова инвестировать в проект более одного миллиарда долларов США.