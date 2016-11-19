Более 40 стран ООН решили полностью отказаться от угля

Как сообщает Deutsche Welle, в марокканском городе Марракеш 18 ноября завершилась Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата. Участники выработали план действий по реализации положений исторической Парижского соглашения по климату, подписанного в декабре 2015 года.

Среди наиболее важных решений, принятых в Марокко, значится, например, полный отказ от угля. 48 стран, которые особо страдают от изменений климата, хотели бы "как можно скорее" - не позднее 2050 года - полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Делается это в целях не допустить глобального потепления более чем на 1,5 градуса. Эти цифры указаны и в Парижском соглашении, но считаются трудновыполнимыми, отмечает агентство dpa.

Читайте такжеГлобальное потепление началось 200 лет назад - ученые

Также по инициативе Германии будет создан небольшой партнерский офис в Вашингтоне, где будут оказываться консультационные услуги странам, не имеющим достаточного опыта в защите климата.

Участники конференции обратились к будущему президенту США Дональду Трампу с призывом не выходить из Парижского соглашения. Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что в случае своего избрания откажется от Парижских соглашений. По его словам, глобальное потепление - это мистификация. Чтобы "защитить американских рабочих", он планирует остановить многомиллиардные выплаты программам ООН по предотвращению изменения климата, а вместо этого использовать деньги на создание экологической инфраструктуры в США. Более того, в одном из сообщений в микроблоге Twitter Трамп написал, что глобальное потепление придумали китайцы.