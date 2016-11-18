В Винницкой области построили солнечную электростанцию за 8,4 миллиона евро

Группа компаний Clean Energy инвестировала 8,4 миллиона евро в строительство солнечной электростанции в селе Войнашовка Барского района Винницкой области.

Как передает УНИАН открытие солнечной электростанции - фотогальванической электростанции "Балки" состоялось сегодня, 18 ноября.

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Это одна из семи солнечных электростанций, возводимых в Винницкой области средствами группы компаний Clean Energy.

"В Барском районе сформирован узел генерации, состоящий из действующих электростанций ФЭС "Бар" мощностью 6,05 МВт, ФЭС "Верхушка" - 2,8 МВт и новой станции ФЭС "Балки" - 7МВт, а также солнечных станций, находящихся на стадии строительства. На конец 2016 суммарная мощность этого энергоузла составит 21,86 МВт", - сообщил директор генподрядной компании "Подольский Энергоконсалтинг" (KNESS) Сергей Шакалов.

Предполагается, что до конца года мощность солнечных электростанций в Винницкой области составит около 100 МВт и область будет генерировать 20% суммарной мощности солнечной электроэнергии, производимой в Украине.