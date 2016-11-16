Рада ратифицировала соглашение с Черногорией по защите от природных и других катастроф

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 251 народный депутат из 342, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается ратифицировать соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Черногории о сотрудничестве в сфере защиты от природных и других катастроф, подписанное 13 июня 2013 года в г. Киев. Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Сотрудничество между сторонами включает в себя: обмен научными, техническими знаниями и профессиональным опытом в области защиты от катастроф; обучение и подготовку персонала, участвующего в мероприятиях по защите и аварийно-спасательных операциях; разработку и производство защитного и спасательного снаряжения.

Также соглашением предусмотрено взаимное оповещение об опасности возникновения катастроф и их последствий, помощь в случае возникновения природных или других катастроф в сфере защиты и спасения, а также ликвидации их последствий.

Помощь в случае катастрофы может предоставляться путем развертывания команд по оказанию помощи, помощи экспертов, а также путем предоставления защитного и спасательного снаряжения, средств помощи.

В случае катастрофы стороны применяют упрощенные процедуры временного ввоза, вывоза и транспортировки оборудования и средств помощи через государственную границу.

Это соглашение заключено на неопределенный срок.