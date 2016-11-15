Вместо "древесного моратория" нужна национальная программа развития лесного хозяйства - австрийский эксперт

Об этом в ходе круглого стола «Экспорт леса: в поисках компромисса» в Киеве заявил Микаэль Суттер, австрийский эксперт в области реформ леса в Центральной и Восточной Европе, сообщает «Главком».

«Украине нужна общая реформа, национальная программа развития лесного хозяйства. Недостаточно использовать только одно средство, например мораторий, который может существовать в течение ограниченного периода времени. Единственный инструмент здесь не поможет. А мораторий как раз и является таким единственным средством», - отметил Микаэль Суттер.

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По его словам, принятие государственной программы развития лесной отрасли также позволит Украине рассчитывать на помощь международного сообщества.

«Европейский Союз будет оказывать поддержку этим программам. Если они сочтут, что в них есть смысл. Есть другие международные доноры, готовые приехать и помогать», - подчеркнул австрийский эксперт.

Как сообщалось, в апреле 2015 года Верховная Рада установила 10-летний запрет на вывоз необработанных лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) с 1 ноября 2015. Экспортировать сосну будет запрещено с 1 января 2017 года.

Круглый стол «Экспорт леса: в поисках компромисса» состоялся 11 ноября 2016 года в Украинском национальном информационном агентстве «Укринформ». Участники мероприятия обсудили последствия моратория на экспорт основных видов украинской древесины и назвали условия для отмены запрета вывозить лес за границу.