Во Львове суд запретил горсовету вывозить отходы на Грибовицкую свалку

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

«10 ноября 20016 года постановлением Львовского окружного административного суда требование прокуратуры области удовлетворен, а именно обязано исполнительный комитет Львовского городского совета безотлагательно принять меры к прекращению вывоза ЛКП «Збиранка» отходов на Грибовицкую свалку и прекращения его дальнейшей эксплуатации»,- говорится в сообщении.

В производстве Львовского окружного административного суда с июля 2016 года находилось дело по исковому заявлению прокуратуры области к городскому голове г. Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета о признании противоправной бездеятельности и обязательства к совершению действий.

«Основаниями для обращения прокурора в суд послужило длительное не решение ответчиками проблемы, связанной с незаконным вывозом и захоронением твердых бытовых отходов на полигоне вблизи с. Великие Грибовичи, непринятием надлежащих мер по поиску и отвода надлежащими распорядителями земельных участков, которые могут быть пригодны для размещения нового полигона для принятия, переработки и захоронению ТБО, а также строительства специализированного завода по их переработке»,- отметили в прокуратуре.

Читайте такжеМусорный коллапс во Львове продолжается: люди жалуются на переполненные баки (фото)

В то же время, этот же суд отказал прокуратуре в признании противоправной бездеятельности относительно незакрытой Львовского городского полигона твердых бытовых отходов и проведения его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового полигона и строительства на ней мусороперерабатывающего завода, и тому подобное.

«Учитывая это, после получения полного текста постановления прокуратурой, при наличии оснований, будет принято решение о его обжаловании»,- добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия ”Збиранка”. 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено.

Подозрение в служебной халатности, что привела к гибели людей на свалке, было объявлено директору ЛКП «Збиранка», его заместителю, а также начальнику полигона твердых бытовых отходов (Грибовицкая свалка).