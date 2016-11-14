Львовский суд прекратил эксплуатацию Грибовичской свалки

Львовский админсуд поддержал позицию прокуратуры и обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки, сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"В производстве Львовского окружного административного суда с июля 2016 года находилось дело по иску прокуратуры области к мэру Львова и исполнительному комитету Львовского городского совета о признании противоправной бездеятельности и обязательства по совершению действий", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основаниями для обращения прокурора в суд послужило длительное не решение ответчиками проблемы, связанной с незаконным вывозом и захоронением твердых бытовых отходов на полигоне вблизи с. Большие Грибовичи, непринятием надлежащих мер по поиску и отвода надлежащими распорядителями земельных участков, которые могут быть пригодны для размещения нового полигона для принятия, переработки и захоронением ТПП, а также строительства специализированного завода по их переработке.

Читайте такжеСледствие по делу об обвале на свалке под Львовом завершено – ГПУ

"Поэтому, 10 ноября постановлением Львовского окружного административного суда требование прокуратуры области удовлетворено, а именно обязано исполнительный комитет Львовского городского совета безотлагательно принять меры к прекращению вывоза ЛКП "Збиранка" отходов на Грибовичскую свалку и прекращению его дальнейшей эксплуатации", - отметили в ведомстве.

В то же время, данным судом прокуратуре отказано в признании противоправной бездеятельность относительно незакрытия Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для нового полигона и строительства на ней мусороперерабатывающего завода, и тому подобное.

"Учитывая это, после получения полного текста постановления прокуратурой, при наличии оснований, будет принято решение о его обжаловании", - подытожили в ведомстве.

Ранее экс-директор ЛКП "Збиранка" Богдан Горбаль, в ведении которого находится Грибовичская свалка, внес залог в размере 110 тысяч 240 гривень и вышел из-под стражи. За заместителя Горбаля Бориса Плашенко также был внесен залог на аналогичную сумму.