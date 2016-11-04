В Украине стремительно растет популярность солнечных электростанций

Количество солнечных электростанций в домохозяйствах украинцев за 9 месяцев 2016 года выросло почти в 5 раз, до 625 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) со ссылкой на главу ведомства Сергея Савчука.

"Как видим, динамика роста установки солнечных электростанций закрепляется. Причиной такой высокой заинтересованности населения к "чистому" источнику стал введенный в прошлом году законом Украины № 514-VIII "зеленый" тариф на покупку электроэнергии, произведенной солнечными и ветровыми установками мощностью до 30 кВт. Это дало возможность домохозяйствам, которые установили солнечные панели и потребляют электроэнергии меньше, чем производят, продавать ее избыток в сеть, а значит - зарабатывать на этом", - цитирует Савчука пресс-служба.

Согласно сообщению, в 1-м квартале 2016 года количество домохозяйств, которые установили солнечные электроустановки, увеличилось на 22,1%, до 298 по сравнению с предыдущим кварталом, во втором квартале - на 44,3%, до 430, а в третьем - на 45,4%, до 625.

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В пресс-службе напомнили, что домохозяйства, которые установили солнечные панели в 2016 году, могут продавать избыток производимой ими электроэнергии в сеть по цене 19,01 евроцента за 1 кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, в 2015 году производство электроэнергии из энергии ветра сократилось до 972 миллиона кВт-ч с 1107 миллиона кВт-ч годом ранее, из солнечной энергии – до 474 миллиона кВт-ч с 485 миллиона кВт-ч, а энергии, полученной от малых ГЭС, - до 169 миллиона кВт-ч с 250 миллиона кВт-ч. Такое падение производства было обусловлено оккупацией Крыма и потерей мощностей, расположенных на полуострове (объемы генерации Крыма в годовом балансе генерации учитывались до апреля 2014 года). Производство электроэнергии из биомассы в 2015 году выросло по сравнению с 2014 годом на 25% - до 134 миллиона кВт-ч.