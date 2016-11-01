Нардеп о запрете вывозить кругляк: Украине стоит наконец "показать зубы" европейцам

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook народный депутат Вадим Денисенко.

"Два года мы слушали разные, в том числе и маразматические идеи еврооптимистов, которые нам обещали безвиз. Украина выполнила почти 150 требований и в финале нам говорят, что никакого безвиза не будет. Более того, ассоциация, если она будет ратифицирована, не предполагает дальнейшей интеграции Украины. Мы также не получим 600 млн макрофинансовой помощи, потому что посмели запретить вывозить лес-кругляк. Проще говоря, нас киданули", - считает Денисенко.

Читайте такжеНельзя распродавать бесценные украинские ресурсы ради кредитов - эксперт

По его мнению, еврооптимисты будут защищать европейцев и начнут кричать, что во всем "виноват президент и воры из Рады".

"О кругляке они промолчат, о том, что выполнены все требования, они и не вспомнят. Но все время будут придумывать новые истории о ворах. И здесь мы подходим к главному: у нас впервые за много лет есть возможность показать зубы. Не послать европейцев и не прогнуться под них. Может стоит сказать: не стоит вырубка Карпат 600 млн евро макроподдержки, и начать жестко торговаться?", - отмечает нардеп.

"Может стоит начать входить в клинч, обращая всю эту драку в льстительные обертки? Может стоит просто запретить ввоз чего-то европейского, пока не увеличатся квоты? У нас сейчас есть шанс впервые за много лет занять проукраинскую позицию. И ее надо занять", - написал он.