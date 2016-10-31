Порошенко ветировал евроинтеграционный закон об оценке воздействия на окружающую среду

Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, соответствующий закон №3259 «О стратегической экологической оценке» возвращен в парламент с предложениями президента.

При этом текст предложений главы государства на сайте отсутствует.

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Ранее инициаторы проекта закона утверждали, что он разработан с целью адаптации законодательства Украины к законодательству Евросоюза. По их мнению, этот документ даст возможность организациям стратегически планировать места, на которых могут размещаться промышленные объекты. Соответственно, это позволит им рассчитывать наперед все экологические риски, с которыми может столкнуться соответствующая территория.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2016 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №3259 «О стратегической экологической оценке».

Ранее замминистра экологии и природных ресурсов по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо заявлял, что международные партнеры негативно оценивают задержку с принятием данного и ряда других экологических законопроектов, которые Украина обязалась принять в рамках Соглашения об ассоциации и договора о присоединении к Энергетическому сообществу.