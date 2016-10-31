В Сумской области пытались нелегально выгрузить 100 тонн львовского мусора (видео)

В Сумской области 2 грузовика пытались нелегально выгрузить около 100 тонн отходов из Львова, говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, полицейской остановили 2 грузовика, водители которых убеждали правоохранителей, что везут жмых. Впрочем затем водители грузовых авто все же признались, что перевозят мусор в Глухов, где их якобы должны были встретить и показать место для отгрузки отходов.

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Впрочем, как выяснилось, никаких договоров на принятие мусора глуховская власть не заключала. Затем, в сопровождении полицейских, грузовика покинули пределы Сумщины.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке под Львовом вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

После этого в городе продолжаются проблемы с вывозом мусора.