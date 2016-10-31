Российская сторона СЦКК создает угрозу гуманитарной и экологической катастрофы на Донбассе

Украинский СЦКК не получила от российской стороны гарантий относительно прекращения огня для проведения ремонтно-восстановительных работ на жизненно важных объектах инфраструктуры на Донбассе, что грозит экологической катастрофой на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

«...в течение значительного периода восстановительные работы не проводятся вследствие отсутствия подтверждения гарантий безопасности соблюдение режима прекращения огня со стороны ОРДО от российской стороны СЦКК», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод Водяным боевики обстреляли украинских военных из тяжелой артиллерии

В сообщении говорится о том, что украинская сторона получила письменный отказ о предоставлении гарантий безопасности и прекращения огня для проведения ремонтных работ на Авдеевском коксохимическом и Красногоровском огнеупорном заводах, однако без указания причин. Также не получен ответ относительно предоставления гарантий безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ по заявкам Фенольного завода и Бахмутского Аграрного Союза.

Читайте такжеУ ОБСЕ нет средств на вооруженную миссию, возможно вопрос перейдет к ООН - Тука

«Задержка или не выполнения восстановительных работ на указанных объектах создает предпосылки возникновения гуманитарной и экологической катастроф, которые могут коснуться десятков а может и сотни тысяч мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения сторон», - добавили в штабе АТО.

В штабе АТО предположили, что возникновение гуманитарной и экологической катастроф является целью руководителей ОРДО.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. В Широкиному и Талаковке они применили ПТРК.

Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении - 31 обстрел. Нарушая "режим тишины", противник открывал огонь в районе Марьинки и Новомихайловки из стрелкового оружия, пулеметов, гранатометов, в Павлополе – из минометов калибра 82мм, а в Талаковки и Широкиному враг применил противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и минометы калибра 120мм.