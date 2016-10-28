На Днепропетровщине решили создать национальный природный парк

Как передает корреспондент УНИАН, свое решение облсовет мотивировал соответствующим представлением Днепропетровской облгосадминистрации и выводами постоянной комиссии областного совета по вопросам экологии и энергосбережения.

Площадь природного парка составляет почти 3,5 тыс. га.

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«Согласно статье 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закону Украины «О природно-заповедном фонде Украины», учитывая представление облгосадминистрации, выводы постоянной комиссии областного совета по вопросам экологии и энергосбережения, областной совет решил создать на территории Юрьевского района национальный природный парк «Орельский» общей площадью 3491,2 га», - говорится в решении облсовета.