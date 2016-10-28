Порошенко одобрил внедрение бассейнового принципа управления водными ресурсами

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Подписание президентом закона, который вводит бассейновый принцип управления водными ресурсами – это первый и важный этап реформирования системы водопользования. Отмечу, что этот нормативный акт не только позволит перейти к европейским стандартам упорядочения состояния водоемов, но и является одним из наших прямых обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил Семерак.

Министр пояснил, что благодаря введению этого закона Украина сможет отойти от принципов, "когда сбросы в реку осуществляет предприятие-загрязнитель в одной области, а разгребать последствия такой горе-деятельности должны в другой – той, что ниже по течению".

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При этом, по его словам, в ближайшее время Минприроды начнет приведение Госводагенства в соответствие с принятым законом.

"А если мы параллельно запустим новую природоохранную службу вместо ДЭИ, то убежден, что резко уменьшится количество локальных и глобальных проблем", - добавил Семерак.

Как сообщал УНИАН, бассейновый принцип управления – это подход к управлению водными ресурсами, согласно которому основной единицей управления выступает территория речного бассейна.

Бассейновый принцип управления водными ресурсами предполагает, что финансовый механизм гарантирует непосредственную связь между платой за водопользование и финансированием приоритетных водоохранных мероприятий в пределах бассейна.