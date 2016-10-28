В Антарктике создадут самую большую морскую заповедную зону в мире

Как сообщает ВВС, морским заповедником станет Море Росса, находящееся в Южном океане. На площади около 1,57 млн квадратных километров на 35 лет будет запрещен вылов рыбы.

По мнению экологов, создание заповедной зоны должно защитить нетронутую природу Антарктики.

Соглашение о создании зоны было заключено на ежегодной встрече Комиссии по сохранению живых ресурсов Антарктики, которая прошла в австралийском городе Хобарт. Этому решению предшествовали несколько лет переговоров.

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На Море Росса приходится лишь 2% территории Южного океана, но здесь живут 38% всех живущих на земле пингвинов Адели, 30% антарктических буревестников и около 6% мировой популяции антарктических малых полосатиков.

В этом регионе питательные вещества поднимаются со дна океана и с помощью течений разносятся по всей планете. Это также придает Морю Росса особое значение. Здесь живут небольшие морские рачки криль, которые являются основной пищей для китов, тюленей и других животных.

Ученые полагают, что пока Море Росса почти не пострадало от человеческой деятельности.

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Предложили создать зону США и Новая Зеландия. В процессе переговоров страны договорились о создании особых зон, где в научных целях можно будет вылавливать криль и клыкачей - это вид рыб, обитающих в Антарктике.

Также отмечается, что в прошлом году единственной страной, которая выступала против создания зоны "из-за опасений по поводу рыбной ловли", стала Россия, однако в этом году она все же одобрила проект.

Как сообщал УНИАН, по мнению экологов, примерно 60% пингвинов Адели могут исчезнуть к концу столетия в результате таяния льдов в Антарктике, постоянных дождей и жары в местах гнездования и других последствий изменения климата.