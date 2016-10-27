В Киеве протестовали против вырубки деревьев в Голосеевском парке и Быковнянском лесу (фото)

27 октября 2016 года под зданием КГГА киевляне провели акцию против вырубки деревьев в урочище Бычок, которое находится в Национальном природном парке "Голосеевский", и в Быковнянском лесу.

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