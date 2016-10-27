В Киеве протестовали против вырубки деревьев в Голосеевском парке и Быковнянском лесу (фото)

13:37, 27 октября 2016
Экология
108

27 октября 2016 года под зданием КГГА киевляне провели акцию против вырубки деревьев в урочище Бычок, которое находится в Национальном природном парке "Голосеевский", и в Быковнянском лесу.

Активисты под КГГА / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, активисты держали в руках плакаты с надписями против вырубки деревьев в столице.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter