В Киеве протестовали против вырубки деревьев в Голосеевском парке и Быковнянском лесу (фото)
13:37, 27 октября 2016Экология
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27 октября 2016 года под зданием КГГА киевляне провели акцию против вырубки деревьев в урочище Бычок, которое находится в Национальном природном парке "Голосеевский", и в Быковнянском лесу.
Активисты под КГГА / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, активисты держали в руках плакаты с надписями против вырубки деревьев в столице.
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