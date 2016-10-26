Новые санитарные правила в лесах позволят отслеживать вырубки деревьев онлайн – Семерак

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает пресс-служба министерства.

"Правительство сегодня сделало еще один важный шаг для упорядочения проблем с вырубкой леса. Этот документ является важным для защиты леса и установления новых правил относительно вырубки деревьев. Важно, что с момента принятия этого документа ни одно решение о проведении рубок не может быть принято без информирования общественности. Информация о планировании, обосновании и объемах санитарных рубок будет публиковаться на сайтах органов местного самоуправления и ведомств, которым подчинены леса. Каждый гражданин сможет онлайн отслеживать всю информацию", - сказал Семерак.

Читайте такжеВ природно-заповедном фонде Украины ежегодно вырубают почти 1 миллион кубов древесины

Он отметил, что ранее Минприроды обязало всех руководителей ПЗФ обнародовать информацию и в частности, планы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

"Принятие этого постановления является серьезным шагом к наведению порядка во всех лесах Украины. Новые правила жестко регламентируют не только проведение санитарных рубок в заповедниках, заказниках и нацпарках, вокруг мест гнездования редких и находящихся под угрозой исчезновения хищных и других птиц. Проведение сплошных санитарных рубок будет также существенно ограничено в других категориях лесов за исключением крайней необходимости, такой как болезни леса, стихийные явления. Но при этом будет обязательным восстановлением новых устойчивых и высокопродуктивных лесов на этих вырубках", - резюмировал Семерак.

Читайте такжеНачальник Госэкоинспекции Ивано-Франковской области уволен из-за уничтожения лесов Карпат

Как отмечают в министерстве, новые правила будут распространяться на всех лесопользователей (на сегодня Гослесагентству подчинено 73% лесов, а 27% – другим постоянным лесопользователям, в частности, Минприроды, Минобороны, органам местной власти).

Кроме того, будут четко регламентированы выборочные санитарные рубки. В частности, будет проводиться нумерация деревьев, подлежащих вырубке; составляться нумерационная ведомость с указанием породы, категории технической годности древесины и основания для их отбора в рубку.

Деревья с дуплами будут оставляться с целью обеспечения лесной фауны естественным укрытием. Также сохраняются отдельные поваленные сухостойные деревья, которые служат средой обитания и защиты других объектов живой природы.

На территориях природно-заповедного фонда (кроме хвойных молодняков за пределами природных заповедников, заповедных зон и заповедных урочищ) будет оставаться неликвидная древесина объемом не менее 30 куб. м на один гектар.

Как сообщал УНИАН, 26 октября Кабинет министров утвердил новую редакцию Санитарных правил в лесах Украины, в которых ужесточаются нормы для выполнения санитарных рубок деревьев.