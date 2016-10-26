Кабмин ужесточил правила санитарных рубок леса

Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего сегодняшнего заседания.

«Это решение даст возможность усовершенствовать механизмы мероприятий по улучшению санитарного состояния лесов и позволит ограничить на отдельных участках заповедного фонда и мест гнездования редких птиц рубку леса», - отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

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По его словам, после принятия этого решения все инициативы по проведению санитарных рубок будут рассматриваться с привлечением общественности и экологов.

«Принятие этого постановления будет шагом для наведения порядка в наших лесах», - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Украине лесная охрана зафиксировала более 1,7 тыс. незаконных рубок, объем которых составил 24,1 тыс. кубометров, что принесло государству 84,7 млн грн убытков. За нарушения Государственное агентство лесных ресурсов привлекло к дисциплинарной ответственности 1086 должностных лиц и уволило 108 служащих, в том числе некоторых руководителей лесозаготовительных предприятий.

В управлении Гослесагентства находятся 73% лесов страны. Остальные леса принадлежат другим лесопользователям, которые, по официальным данным, в год рубят около 1,5 млн кубометров леса.