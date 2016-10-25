Кабмин выделил 93,6 млн гривень на решение проблем в зоне отчуждения

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщает пресс-служба ведомства.

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Предполагается, что выделенные средства будут потрачены на лечебно–профилактическое питание, горюче-смазочные материалы, погашение задолженности перед ПФУ по льготным пенсиям и поставщиками коммунальных услуг и энергоносителей.

"Во время последней рабочей поездки в зону отчуждения имел диалог с профсоюзом работников Чернобыльской станции. В зоне работает большое количество людей, и понятно, что их социальное обеспечение должно быть соответствующим. Мы тогда договорились, что я донесу эту позицию до Минсоцполитики и правительства, которые, несмотря на непростую ситуацию в стране, сейчас нашли пути для решения этой проблемы", - сказал Семерак.

Он отметил, что в зоне отчуждения работает около 10 тысяч человек, которые в основном работают вахтовым методом и требуют особой социальной защиты.

"Государство должно защищать и поддерживать людей, которые постоянно рискуют своим здоровьем и жизнью ради обеспечения надлежащей работы объектов в зоне отчуждения и реализации стратегически важных государственных программ и международных проектов. Эти люди должны чувствовать, что они нужны стране и их работа важна и нужна", - добавил министр.

Напомним, защитную арку над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) начнут надвигать в начале ноября.