Минэкологии хочет продавать спецразрешения на пользование недрами через ProZorro

Об этом в эфире экономического еженедельника "Перша шпальта" рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает пресс-служба министерства.

Он отметил, что на сегодня минерально-сырьевая база в Украине не развивается.

"В подавляющем большинстве это использование геологической информации, которая была добыта еще в советские времена. Мы должны получать запрос от экономики на объемы полезных ископаемых, чтобы было понимание и гарантия, что Украина имеет потенциал для защиты от непредвиденных обстоятельств", - отметил Семерак.

При этом министр отметил, что для исправления ситуации необходимо реформировать систему управления в Государственной службе геологии и недр и геологической сфере деятельности по системам, которые функционируют в Евросоюзе, США, Канаде.

"Мы в министерстве начали работу над проектом реформирования Государственной службы геологии и недр. Считаю, что главной ее задачей должны стать развитие и наращивание минерально-сырьевой базы с изучением потенциала недр и геологических процессов", - рассказал Семерак.

Он отметил, что выдача спецразрешений на пользование недрами должна происходить прозрачно и на конкурсной основе.

"Другого выхода, кроме как перейти на стандарты, которые существуют в цивилизованном западном мире, когда происходят открытые аукционы, и разрешения получает тот, кто имеет конкурентные преимущества, у нас нет. Готовые пакеты спецразрешений на добычу этих полезных ископаемых должны продаваться на открытом прозрачном аукционе без коррупционных преференций. Мы ведем переговоры об их продаже через систему ProZorro и думаю, что это станет реальностью в случае поддержки наших предложений правительством", - пояснил министр.

Кроме того, Семерак отметил важность осуществления природоохранного контроля за использованием недр.

"Добытчики полезных ископаемых обязаны вести свою хозяйственную деятельность с учетом природоохранного законодательства. Функцию мониторинга за их деятельностью должна осуществлять точно не служба, которая выдает лицензии на пользование недрами. В этом контексте важна также реформа Госэкоинспекции, которую мы хотим превратить в природоохранную службу. Именно она будет отслеживать придерживаться природоохранного законодательства, в частности, в сфере геологии на недр", - резюмировал министр.

Сейчас Минприроды работает над проектом Концепции реформирования Государственной службы геологии и недр, который будет учитывать опыт в этой сфере ведущих стран мира.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак отметил, что для Украины является интересной модель реформирования использования недр, которая в свое время была введена в Канаде.