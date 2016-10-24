На Днепропетровщине заблокировали незаконную вырубку леса (фото)
За последнюю неделю сотрудниками полиции были выявлены три факта незаконной вырубки деревьев в лесополосе на территории Томаковского поселкового совета, Кисличеватского и Виводовского сельских советов.
Об этом сообщает ГУ НПУ в Днепропетровской области на своем официальном сайте.
В местах совершения правонарушения правоохранителями были задержаны 8 человек, жителей Томаковского района, которые спиливали деревья и перевозили древесину с помощью транспортных средств.
Орудия выпиливания, древесину, а также транспортные средства были изъяты правоохранителями и находятся в Томаковском ОП. Они являются вещественными доказательствами уголовных производств, на транспортные средства наложен арест.
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По данным фактам открыты уголовные производства по статье 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса). Проводятся досудебные расследования, которые в дальнейшем будут направлены в суд.
Санкция статьи злоумышленникам предусматривает наказание:
— штраф от 850 до 1700 гривен;
— арест на срок до 6 месяцев;
— ограничение свободы на срок до трех лет;
— лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией незаконно добытого.
Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области правоохранители прекратили преступную схему в лесной отрасли, которую организовал заместитель начальника одного из лесничеств.