На Днепропетровщине заблокировали незаконную вырубку леса (фото)

Об этом сообщает ГУ НПУ в Днепропетровской области на своем официальном сайте.

В местах совершения правонарушения правоохранителями были задержаны 8 человек, жителей Томаковского района, которые спиливали деревья и перевозили древесину с помощью транспортных средств.

Орудия выпиливания, древесину, а также транспортные средства были изъяты правоохранителями и находятся в Томаковском ОП. Они являются вещественными доказательствами уголовных производств, на транспортные средства наложен арест.

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По данным фактам открыты уголовные производства по статье 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса). Проводятся досудебные расследования, которые в дальнейшем будут направлены в суд.

Санкция статьи злоумышленникам предусматривает наказание:

— штраф от 850 до 1700 гривен;

— арест на срок до 6 месяцев;

— ограничение свободы на срок до трех лет;

— лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией незаконно добытого.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области правоохранители прекратили преступную схему в лесной отрасли, которую организовал заместитель начальника одного из лесничеств.