Операция "Буффало" проходит успешно: журналистам показали, как буйволы обживаются на Одесчине (фото, видео)

Как отмечает Национальный экологический центр Украины в своем Facebook, операция "Буффало" проходит успешно. Животные выдержали долгую дорогу из Закарпатья и сейчас им понадобится определенное время, чтобы обжиться на новом месте. Однако, как утверждают экологи, уже можно говорить, что этим животным понравилось их новое место жительства.

20 октября журналистам показали, как животные обживаются на новом месте.

Кроме того, благодаря появлению буйволиного стада в Орловке будут созданы 5 новых рабочих мест для местных жителей: получат работу пастух, охрана, работники производства сыра и гиды для будущих туристов.

Как сообщал УНИАН, экспериментальное стадо (14 голов) 16 октября прибыло из Закарпатья в поселок Орловка, расположеный в регионе дельты реки Дунай.

Опыт содержания и обращения с буйволами предоставил немецкий лесник-эколог Мишель Якоби, который переехал из Германии в Украину, чтобы восстановить поголовье буйволов и способствовать сохранению агро-биоразнообразия Карпатских гор.