На Тернопольщине чиновник с женой организовали подпольный бизнес в лесу

Как сообщили УНИАН в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, чиновник и его жена занимались непосредственным руководством и организацией бизнеса.

Экспорт лесопродукции осуществлялся через родственников и знакомых, которые были оформлены как предприниматели. При этом продукция была приобретена у госпредприятий на основании фиктивных документов о происхождении древесины. Незаконно добытая древесина распиливалась и перерабатывалась в столярном цехе, собственником которого официально было одно лицо, однако фактически реальные руководящие и организационные функции осуществлял заместитель начальника лесхоза через жену.

В рамках уголовного производства оперативники Управления защиты экономики совместно с работниками областной прокуратуры провели 19 санкционированных обысков помещений лесных хозяйств области, а также в столярных цехах.

Правоохранители изъяли 28 поддонов с готовыми изделиями из дуба, почти тысячу единиц необрезанной доски и 75 стволов дуба, а также оборудование для переработки древесины. Кроме того, печати физических и юридических лиц и 195 чистых бланков документов о происхождении лесопродукции с оттисками оригиналов печатей субъектов предпринимательской деятельности, часть из которых уже была подписана.

Во время проведения обыска квартиры организатора схемы также было изъято свыше 11,7 тыс. долларов США.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.