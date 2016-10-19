В Кабмине заверили, что уделяют значительное внимание проблемам изменения климата даже в условиях агрессии РФ

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в своем выступлении во время Министерской встречи в г. Марракеш (Марокко) в преддверии 22-й Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата (КС СОР 22), сообщает пресс-служба Минэкологии.

Он отметил, что Украина готова присоединиться к активным действиям по выработке механизмов реализации Парижского климатического соглашения и выполнять новые задачи в рамках новой климатической политики.

«Даже в сложных условиях, вызванных российской агрессией, украинское правительство уделяет особое внимание проблемам изменения климата и низкоуглеродного развития, в частности, вопросам энергоэффективности и содействия внедрению возобновляемых источников энергии», - отметил Семерак.

Он напомнил, что Украина - в числе стран-лидеров мира, которые ратифицировали Парижское климатическое соглашение.

«Украина определила для себя приоритетными низкоуглеродное развитие, сокращение выбросов парниковых газов, включая адаптацию и предотвращение изменения климата, и создание национальной системы квот на выбросы», - сказал министр.

По его словам, Парижское соглашение позволит мировому сообществу выйти за рамки краткосрочных индивидуальных интересов стран ради долгосрочной перспективы для будущих поколений и сохранения жизни на планете.

«Все эти мероприятия при сильной международной поддержке могут привести нас к новым и более амбициозным целям в ближайшем будущем и будут иметь важное значение для реализации целей Конвенции и успешной реализации Парижского соглашения», - считает Семерак.

Он сообщил, что Украина сделала соответствующие представления к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, чем демонстрирует важность инновационных подходов в борьбе с изменением климата.

Семерак подчеркнул, что такие подходы должны базироваться на фактических достижениях в борьбе с изменением климата и создать долгосрочные условия для участия неправительственных организаций глобального развития "зеленой" экономики.

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Как сообщал УНИАН, Парижское климатическое соглашение вступит в силу 4 ноября 2016 года.

По состоянию на 5 октября соглашение ратифицировали 72 страны, на которые приходится более 56 процентов выбросов парниковых газов в мире.

Договор заключили 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам глобальных изменений климата. 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди них и Украина.

Верховная Рада Украины приняла закон “О ратификации Парижского соглашения” 14 июля 2016 года, а 1 августа 2016 года президент Петр Порошенко его подписал.

Соглашение предусматривает обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью сдерживания повышения температуры воздуха на планете до конца XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.