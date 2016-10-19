В Нью-Йорке старую керамику используют для обустройства "жилья" для устриц, способных очистить местные воды

Об этом идет речь в сюжете "Голоса Америки".

Специалисты надеются, что новая колония станет успешным продолжением эксперимента с искусственным рифом, где сейчас уже обитают 50 тысяч взрослых особей.

В департаменте защиты окружающей среды Нью-Йорка поясняют, что идея такой переработки старой сантехники появилось не случайно.

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"Дробленая керамика очень похожа на ракушку и привлекает устриц, так же как и старые раковины моллюсков. Потому вместо того, чтобы хоронить старую технику на мусорных свалках, мы нашли ей новое, полезное применение", – рассказал сотрудник департамента Джон Маклафин.

Еще 100 лет назад этот залив был полон устриц, однако дноуглубительные работы, загрязнение воды и чрезмерная добыча устриц привели к их исчезновению. Как результат, вода стала еще грязнее, ведь сотни тысяч "маленьких фильтров" исчезли.

"Устрицы фильтруют воду и дают корм и здоровую среду для других видов животных. Они стабилизируют дно, они повышают прозрачность воды. Они могут стабилизировать целые береговые линии", - рассказал глава проекта "Миллиард устриц" Пит Малиновски.

Сообщается, что одна взрослая устрица может отфильтровать 190 литров воды в день. Благодаря развитию колонии моллюсков воды Нью-Йорка могут стать немного чище уже в ближайшем будущем.