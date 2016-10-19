Сегодня начинаются заседания экспертных подгрупп по разработке стратегии обращения с отходами

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

До 12 октября Минприроды принимало заявки на вступление в консультативно-рабочие группі по направлениям. В настоящее время сформировано 6 экспертных подгрупп, каждая из которых должна разработать предложения по направлениям и приступить к созданию Национальной стратегии обращения с отходами.

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"Привлечение общественных экспертов и представителей бизнеса к разработке Национальной стратегии обращения с отходами даст возможность создать общий профессиональный документ с учетом всех экспертных предложений. Практика привлекать общественность к подготовке важных для страны стратегий на этапе ее формирования должна показать положительный результат. Люди, которые живут в этом государстве и имеющие знания и опыт в этой сфере, должны принимать участие в формировании документа, который в будущем изменит государственную политику в сфере обращения с отходами", - отметил заместитель директора департамента экологической безопасности Сергей Лукьянчук.

Заседания рабочих подгрупп продлятся до 21 октября в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Напомним, Европейский Союз готов поддержать реформу Государственной экологической инспекции Украины, предоставляя не только экспертно-консультационную, но и финансовую помощь.