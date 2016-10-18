Несколько украинских экологических программ могут попасть в приоритеты финансирования программ ЭС - Минэкологии

Об этом шла речь во время встречи министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака с еврокомиссаром по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовству Кармену Вельей, которая состоялась в рамках Министерского совещания по вопросам окружающей среды и изменения климата Восточного партнерства, передает пресс-служба министерства.

В частности сообщается, что еврокомиссар отметил положительные тенденции в реализации экологической политики в Украине и гармонизации отечественного законодательства с европейским, в частности, принятие законов Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду" и "О стратегической экологической оценке".

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"В этом контексте стоит также отметить закон, который переводит систему управления водными ресурсами Украины на бассейновый принцип. Ведь реформа Госводагентства актуальна, и принцип бассейнового управления водных ресурсов - основа этой реформы. Пока не буду называть конкретных цифр, но рассчитываю, что в приоритеты финансирования программ ЕС могут попасть и несколько украинских экологических программ", - рассказал в свою очередь Семерак.

Также в ходе встречи отдельное внимание было уделено созданию в Украине Национальной стратегии обращения с отходами, над которой работают специалисты Минприроды и ведущие международные и отечественные эксперты.

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"Европейские политики полностью поддерживают инициативу Минприроды создать Национальную стратегию обращения с отходами и выработать четкий план ее реализации", - резюмировал Семерак.

Как отмечают в пресс-службе, украинская делегация под председательством министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака приняла участие в Министерском совещании по вопросам окружающей среды и изменения климата с участием министров Европейского Союза и стран Восточного партнерства, ответственных за вопросы окружающей среды и изменения климата.

Основной целью министерского совещания стало обсуждение проблемных вопросов и возможных путей сотрудничества в сфере окружающей среды и изменения климата между странами ЕС и Восточного партнерства.