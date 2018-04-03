Дом на озере: как плотная застройка уничтожает экосистему

Уже долгое время длится борьба жителей города Ирпень Киевской области с застройщиком, который пытается засыпать озеро Карасевое в конце 10-й линии города, чтобы возвести на его месте очередную многоэтажку. Земельный участок с этим водоемом застройщик приобрел более двух лет назад. Местные активисты рассказывают, что изначально здесь планировалась стройка прямо на месте озера, поскольку оно занимает практически 75% приобретенной территории. Любопытно, что для реализации этой идеи застройщику даже не нужны были никакие специальные разрешения – начиная с 2009 года озера «Карасевое» нет на картах. Впрочем, нормы Земельного кодекса никуда не делись, а, согласно им, являясь землей водного фонда, озеро не могло быть передано в частные руки. К сожалению, местные жители оказались единственными, кого это волнует.

«Этим летом привезли песок и пожарной машиной начали выкачивать воду вместе с рыбой в канализацию. Люди их (сотрудников фирмы-застройщика – УНИАН) отогнали, и они уехали. Но через пару дней приехала какая-то частная фирма, откачали полностью воду», – вспоминает житель района.

Пустующим котлован простоял недолго – вода появилась уже на следующий день. Когда застройщик понял, что откачать воду не получится, озеро начали потихоньку засыпать. Примечательно, что делали это ночью, чтобы не видели местные жители. В результате более 30% озера им удалось засыпать…

Сооснователь Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец подчеркивает: за подобные вопиющие случаи полностью отвечают местные власти. «Все работы такого рода должны проводиться с их ведома. И они, в свою очередь, чтобы допустить возможность засыпать озеро или наоборот, не позволить уничтожить водоем, должны запрашивать у научных институтов, которые занимаются этой проблематикой, соответствующие исследования», – объясняет эколог.

Между тем, местные жители заявляют, что обращались за помощью во многие инстанции, но результатов это не принесло. «Мы приглашали мэра, заместителя мэра на встречу с общественностью и застройщиком, чтобы решить этот вопрос, но ирпенская власть сказала - разбирайтесь сами», – рассказывают горожане.

Ежегодному появлению новых высоток в Ирпене предшествует вырубка сотен сосен, засыпание котлованов с водой и, примечательно, проблемы при строительстве. Так было и с уже возведенными новостройками возле озера «Карасевое». Когда строители выкапывали котлован на месте запланированной стройки, в нем появлялась вода. Однако тогда этот факт просто игнорировали, заливали участок бетоном. Сегодня закатанная в бетон вода все равно дает о себе знать. «В подвалах соседних домов сейчас стоит по полметра воды, откачивают каждый день», – подчеркивают жители Ирпеня.

Экологов такое положение вещей не удивляет, ведь известно, что водоемы просто так никогда не исчезают. По словам эксперта львовской правозащитной организации «Экология. Право. Человек» Аллы Войцеховской, такие кричащие случаи, как засыпание озер, особенно, для строительства очень опасны. «Будут подходить грунтовые воды, подземные воды и фактически это будет болото», – объясняет она.

Как бы там ни было, все свободные клочки земли в районе «Карасевого» уже застроены. По словам местных, озеро – это единственное, что напоминает о существовании здесь природы. «Там даже сейчас дети рыбу ловят, а кто-то приходит шашлыки жарить. Просто единственное место, где есть деревья – это вокруг озера. А весной там даже глубина 2,5 метра», - говорят они.

Проблема с застройщиками, которые «хозяйничают» в районе озер, не новая. По словам эксперта Всемирного фонда дикой природы WWF Натальи Гозак, в Киеве и области водные объекты практически никак не охраняются, ведь официально их не существует. «Это популярная проблема, в Киеве всего два озера вынесены на карту», – отмечает она.

В то же время, Гозак предупреждает – искусственное уничтожение озер никогда не проходит бесследно для природы. «Если озеро наполняется, значит, грунтовые воды хорошо соединены с этим водоемом. Вода будет просачиваться из грунтовых вод. Если застройщик или обслуживающая компания будут ее все время откачивать, эти горизонты будут терять воду, уровень грунтовых вод вокруг будет уменьшаться и будут сохнуть деревья, растения вокруг будут страдать», – сообщает она.

Кроме того, по мнению эколога, голубые зоны важно сохранять в условиях глобального изменения климата, когда летом температура воздуха бьет все рекордные значения (известно, что голубые зоны играют очень важную роль в формировании микроклимата). В жаркой стране, как правило, вокруг этого места температура является меньшей, влажность больше, и для человека микроклимат более благоприятный. «Если такое место (водоем - УНИАН) превращается в забетонированное, то оно будет по-другому отражать солнечный свет и будет формироваться обратный эффект – на этом месте образуется, так называемый, островок тепла, и все окружающие организмы почувствуют изменение микроклимата. Жители как этого, так и других домов очень быстро почувствуют, что в летний период здесь будет невероятная жара», – заверяет Наталья Гозак.

В многочисленных негативных последствиях засыпания водоема коллеги Гозак с ней солидарны. По словам Задесенца, ситуации с засыпанием озер может обернуться целым рядом экологических проблем: начиная от простейшего вымирания местной флоры и фауны до перенаправления подземных вод. Последнее, в частности, приведет к разрушению и проседанию почвы в других, прилегающих к озеру областях.

Такого же мнения придерживается Алла Войцеховская: «Могут быть изменены ландшафты. Деревья, возможно, изменят свой природный рост, потому что будут нуждаться в воде. Наверняка в озере были живые организмы, которые просто погибнут».

Войцеховская заявляет, что исполнитель любого подобного строительного «проекта» должен взять на себя ответственность за последствия. А, в целом, эксперт не верит в законность стройки возле озера «Карасевое» в Ирпене. «Мне с трудом верится, что на такой проект было дано разрешение», – говорит она.

Кроме того, по словам специалиста, любой водный объект охраняется законодательством, там устанавливается прибрежно-защитные полосы, в районе которых запрещается любое строительство. Фактически, этот земельный участок может использоваться только в рекреационных целях.

Войцеховская сообщила, что не менее возмутительная ситуация вокруг озера была и на Львовщине. Под прикрытием «проекта» по углублению дна озера вблизи Львова - в Брюховичах - пытались увеличить площадь земельного участка. Фактически, это было не углубление, а уменьшение водного зеркала. Активные местные жители и юристы организации занялись этим делом, писали жалобы в различные органы и сумели отстоять озеро. Войцеховская отмечает, что их правозащитники готовы помочь и жителям Ирпеня. «Нужно чтобы активная громада города обратилась к нам, возможно у них есть какие-то документы. Тогда мы даже сможем подать соответствующие запросы», – говорит она.

... Недавно Верховная Рада во втором чтении приняла три закона в сфере экологии, работа над которыми продолжалась несколько лет. Эксперты уже назвали это «экологическим прорывом» и началом реформ. Теперь главное, чтобы эти законы не остались только на бумаге, как и многие другие, которым также пророчили светлое будущее. Именно тогда скандальных историй с засыпаниями озер, застройкой прибрежно-защитных полос и другим строительным самоуправством, уничтожающим микроклимат экосистем, будет меньше.

Ирина Шевченко, Елена Пащенко