Канада готова присоединиться к реформированию сферы недропользования в Украине

Об этом во время подписания Меморандума о сотрудничестве в сфере геологии и недр между Украиной и Канадой рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает пресс-служба Минэкологии.

Он отметил, что для Украины интересна модель реформирования использования недр, которая в свое время была введена в Канаде.

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"Наша концепция реформирования сферы недропользования на этом этапе базируется в основном на европейском опыте и последних проведенных анализах европейской комиссией. Сегодня коллеги из Канады изъявили желание также присоединиться как эксперты по реформе пользования недрами. Рассчитываю, что это будет взаимовыгодное сотрудничество для ученых обеих стран", - отметил Семерак.

Вместе с тем, возвращаясь к теме реформирования Государственной службы геологии и недр, Семерак отметил, что в Украине будет коренным образом изменена система функционирования сферы геологии и недр.

"В Службе геологии должны работать геологи, а не заинтересованные бизнесмены. Мы должны забрать из этой службы такие функции контроля. Геоконтроль должен перейти к мониторингово-контрольной службе и геологи должны заниматься разведкой новых месторождений. Несмотря на длительный упадок науки в Украине, удалось сохранить достаточно сильное отечественное ядро геологического сообщества. Именно эти люди должны работать в новой Службе", - отметил министр.

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Он также отметил, что для устранения коррупционной составляющей по выдаче соответствующих лицензий и разрешений государство должно перейти к открытым конкурсам или аукционам по продаже спецразрешений.

"Следует разделить функции Госгеонедр. Не может одно учреждение заниматься и разведкой, и предоставлением спецразрешений на добычу, а потом сама же проверять их выполнение. На этом неоднократно заявляли наши международные партнеры и рекомендовали разделить выполнение функций", - резюмировал Семерак.

Министр также выразил надежду, что канадские и украинские эксперты и ученые будут работать совместно в рамках проектного офиса, который будет создан при Минприроды.