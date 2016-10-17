ООН: сельское хозяйство должно адаптироваться к изменению климата

Об этом заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, сообщает пресс-служба ООН.

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Ожидается, что к 2050 году население мира достигнет 9,6 млрд человек. Удовлетворить потребности в продовольствии становится все труднее. Особенно серьезные проблемы для продовольственной стабильности представляют последствия изменения климата. Ведь больше всех от высоких температур и учащающихся природных катастроф страдает беднейшее население мира, среди которого много фермеров, рыбаков и скотоводов.

По мнению экспертов, нужно изменить практику хозяйствования таким образом, чтобы на той же площади земли производить больше продовольствия и рационально использовать природные ресурсы.

Организация призывает страны обратить внимание в своих планах действий по климату на продовольствие и сельское хозяйство и инвестировать больше в развитие сельских районов.

Напомним, представители почти 200 стран мира на встрече в Руанде договорились сократить использование гидрофторуглеродных соединений - сильных парниковых газов, которые используются в холодильных установках и кондиционерах.