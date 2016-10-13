На Тернопольщине разоблачили работников лесхоза, наладивших незаконный экспорт древесины в Европу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что в течение 2015-2016 годов работники лесного хозяйства через своих родственников и знакомых, оформленных предпринимателями, на основании поддельных документов о происхождении древесины, экспортировали лесопродукцию в страны Европы.

В рамках уголовного производства проведено около 20 обысков на территории Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

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Во время обысков у одного из работников лесничества и других фигурантов дела изъято почти 12 тыс. долларов США, компьютерную технику, печати предпринимателей, пустые листы с оттисками печатей предприятий и предпринимателей, сотни доверенностей, договоров о поставке и покупке лесопродукции, что свидетельствует о широкомасштабной деятельности по незаконному обороту древесины.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.