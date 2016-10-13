На Гаити расчистили практически все дороги, ведущие в зоны бедствия

Об этом рассказал заместитель специального представителя генерального секретаря ООН в Гаити и координатор по гуманитарным вопросам Мурад Вахба, говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Спустя неделю после обрушившегося на Гаити урагана "Мэттью" страна все еще считает погибших и оценивает размер материального ущерба.

"Мы сразу же приступили к восстановлению дорог. Их восстановление было задачей первоочередной важности с точки зрения возможности доставки пострадавшим гуманитарной помощи", - сказал Вахба.

По его словам, работы по расчистке дорог были проведены инженерами ооновской миссии совместно с властями Гаити.

После их расчистки в зоны бедствия были направлены колонны грузовиков с гуманитарной помощью.

"Вчера в зоны бедствия отправилась колонна из 26 грузовиков, которые были загружены непродовольственными товарами первой необходимости. Сегодня такая же колонна была отправлена с продуктами питания, чистой водой и таблетками для очистки воды", - сообщил Вахба.

Он также добавил, что на местах в зонах бедствия работают сотрудники учреждений системы ООН и неправительственных организаций.

Напомним, по неофициальным данным, на Гаити в результате шторма "Мэттью" погибли 1000 человек.