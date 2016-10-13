Россия превращает оккупированный Керченский полуостров в зону техногенного бедствия - экологи

Об этом говорится в сообщении международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек".

Она подчеркивает, что до недавнего времени Керченский полуостров оставался наименее освоенной частью Крыма. Район в значительной степени состоит из природных степных участков, скал и других природных ландшафтов, обильно наполненных памятниками истории и археологии, а также культуры крымскотатарского народа. В 1980-х годах учеными предлагалось объявить весь полуостров биосферным заповедником.

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"Сегодня восточная окраина Крыма страдает от новых угроз, неизвестных в годы независимости Украины. Наиболее ощутимыми среди них сейчас являются последствия военных учений на территории Караларского регионального ландшафтного парка. В прошлом территория РЛП была военным полигоном, однако в последние десятилетия это негативное влияние не осуществлялось", - говорится в сообщении.

Сейчас же на полигоне российскими оккупантами восстановлен военный аэродром.

"Нарушение растительности и ландшафтов, загрязнение почв остатками взрывчатых веществ и невероятный фактор беспокойства полностью нивелировали заповедный статус территории РЛП", - отмечает организация.

На территории Опукского природного заповедника, который также расположен на Керченском полуострове, и рядом с ним оккупационные войска устроили мощный военный полигон, в том числе для бомбометания. На полигоне уже проходили полномасштабные учения.

"Представить дальнейшее гнездование исчезающих в природе степного журавля и дрофы в условиях бомбардировки невозможно. С другой стороны, на территорию РЛП начали свозить мусор из Керчи, что также несовместимо с природоохранным статусом территории", - констатируют экологи.

Наибольшей, пока нереализованной угрозой для природы Керченского полуострова, по их мнению, остается намерение транспотного сообщения через обещанный мост через Керченский пролив.

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"Эксперты ЭПЧ считают, что строительство указанного объекта приведет к превращению Керченского полуострова на транзитную зону и станет причиной масштабного развития инфраструктуры (в том числе складских помещений, транспортных депо и т. п) вдоль проектируемых транспортных путей, ведь, как говорится в распространенном проектировщиками моста видео, Керчь становится "восточными транспортными воротами Крыма", - отмечает организация.

Экологи расценивают последние события на Керченском полуострове как угрозу техногенной катастрофы.