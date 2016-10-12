Определены финалисты международного конкурса на самую смешную фотографию дикой природы (галерея)

Жюри международного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards определило финалистов конкурса самых лучших и смешных фотографий дикой природы за 2016 год.

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