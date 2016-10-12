Семерак: закон об оценке воздействия на окружающую среду является очень важным для бизнеса

Об этом во время встречи с представителями бизнеса в Американской торговой палате рассказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает пресс-служба ведомства.

"Экологическая экспертиза, которая практически сейчас не работает, будет отменена через полгода после опубликования закона "Об оценке влияния на окружающую среду". Этот закон отменяет предыдущие нормативно-правовые документы, к которым было много нареканий со стороны бизнеса относительно коррупционности, и максимально приближает наши процедуры экологического оценивания к существующим в ЕС. На самом деле бизнес, который имеет опыт работы в странах ЕС, уже длительное время работает по этим правилам", - рассказал Семерак.

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Он добавил, что принятые экологические законы "Об оценке влияния на окружающую среду" и "Стратегической экологической оценке" приближают украинское законодательство к европейским стандартам и минимизируют возможность коррупционной составляющей.

"Каждый государственный орган или орган местного самоуправления проводит предварительное оценивание о необходимости проведения СЭО на основе закона. Правовые механизмы позволят юридически защищать права на охрану окружающей среды и здоровья", - отметил министр.

По его словам, принятые законы охватывают практически все сферы деятельности. В частности, градостроительные планы, стратегии развития областей, программы развития промышленности, аграрного сектора согласно закону должны проходить процедуру СЭО. Для оценки воздействия на окружающую среду в законе подается перечень типов объектов, подлежащих оценке воздействия на окружающую среду. Таким образом, проекты, не учитывающие негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения, фактически не будут иметь права на реализацию.

"Это важные законы для бизнеса. Я надеюсь, что эти законы в ближайшее время будут подписаны президентом. Есть полгода, чтобы и государственные служащие, и бизнес, и общественность научились жить по новым правилам", - сказал Семерак.

Напомним, 4 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон, который устанавливает европейские нормы оценки воздействия предприятий на окружающую среду.